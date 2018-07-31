Екатерина Гамова прокомментировала свое заявление о незаслуженном получении футболистами сборной России званий ЗМС

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр российская волейболистка Екатерина Гамова отметила, что журналисты неправильно поняли ее слова о вручении званий Заслуженного мастера спорта футболистам сборной России."Как сказал мне один журналист: "Катя, просто сейчас лето, писать не о чем!"Действительно, если бы не отдельные личности из журналистской братии, снабдившие свои заголовки о моем посте такими словами, как "раскритиковала", "дико возмущена" и так далее, то и не случилось бы этого информационного повода!Недоумение – вот был эмоциональный посыл моего поста! И если мое мнение расходится с чьим-то другим, это не повод обливать грязью и оскорблять меня, а также людей, которые со мной согласны! Потому как с моей стороны не было оскорблений ни в сторону футболистов, ни в чью-либо еще.И на слова злопыхателей "завистливая, порадовалась бы за ребят, а не грязью поливала", я открою страшную тайну: я смотрела этот чемпионат мира, болела и радовалась за ребят, когда они побеждали, и к сути моего поста это не относится!Суть была в другом. Для меня нет спорта номер 1, 2 или 3. Для меня есть спорт высших достижений и отношение должно быть одинаково уважительным ко всем спортсменам, к их самым большим победам. К людям, которые стоят на пьедесталах и в чью честь играет гимн России, прославляя тем самым нашу страну! Всем Peace and Love!", - написала Гамова в своем инстаграме.