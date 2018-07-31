Екатерина Гамова прокомментировала свое заявление о незаслуженном получении футболистами сборной России званий ЗМС

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Екатерина Гамова прокомментировала свое заявление о незаслуженном получении футболистами сборной России званий ЗМС

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр российская волейболистка Екатерина Гамова отметила, что журналисты неправильно поняли ее слова о вручении званий Заслуженного мастера спорта футболистам сборной России.

"Как сказал мне один журналист: "Катя, просто сейчас лето, писать не о чем!"

Действительно, если бы не отдельные личности из журналистской братии, снабдившие свои заголовки о моем посте такими словами, как "раскритиковала", "дико возмущена" и так далее, то и не случилось бы этого информационного повода!

Недоумение – вот был эмоциональный посыл моего поста! И если мое мнение расходится с чьим-то другим, это не повод обливать грязью и оскорблять меня, а также людей, которые со мной согласны! Потому как с моей стороны не было оскорблений ни в сторону футболистов, ни в чью-либо еще.

И на слова злопыхателей "завистливая, порадовалась бы за ребят, а не грязью поливала", я открою страшную тайну: я смотрела этот чемпионат мира, болела и радовалась за ребят, когда они побеждали, и к сути моего поста это не относится!

Суть была в другом. Для меня нет спорта номер 1, 2 или 3. Для меня есть спорт высших достижений и отношение должно быть одинаково уважительным ко всем спортсменам, к их самым большим победам. К людям, которые стоят на пьедесталах и в чью честь играет гимн России, прославляя тем самым нашу страну! Всем Peace and Love!", - написала Гамова в своем инстаграме.

Инстаграм Екатерины Гамовой
Теги: Сборная России
Сегодня, 13:14
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7
(3)
№7 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 15:34) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Как же она права!!!!!!!!!!!!


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Гинер, не мучай Клуб.
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№6 Написал: realista 43 (Сегодня, 15:30) #
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online
Болеет за:
«Барселона»
по сути правда. за что нашим вручили ЗМС я так и не понял?
и почему тогда ЗМС не дали игрокам сборной РОссии - 2008?

хотя по закону по чинно
В порядке исключения — «за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство»
Регистрация: 25.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
хватит нести ересь!!!
с футболом не сравниться ни один вид спорта в мире!
есть футбол, и есть все остальные!
футбол №1!
а ты Катя просто посмотри сколько ходит на футбол и сколько на волейболи в следующий раз подумай, прежде чем вякать!
может ещё керленгистам звание ЗМС давать!?? да на хер вы все нужны волейболисты, керленгисты и бобслеисты! хотите играть играйте, только не лезьте со своими перлами про спорт высших достижений! вы не спорт, то чем вы занимаетесь это кружок для интересов узкого круга людей!
...хоккей?! по сути кроме России, Сев.Америки и двух стран в Скандинавии Швеции и Финляндии крайне мало распространен! а в той же Сев.Америке где он наиболее посещаем, он в значительной мере уступает другим видам спортивных состязаний! Футбол же распространен во всем Мире и лишь продолжает становится популярнее!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 15:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Нельзя сравнивать несравнимое!
То, чем занималась, и небезуспешно, Гамова в сравнении с футболом не более, чем физкультура или ЗОЖ. Да красиво, да полезно - но массового интереса болельщиков там и близко нет. Социальная значимость волейбола ничтожна.
Откровенно скажу - даже приблизительно не знаю, какие титулы имеет Гамова и честно говоря не интересуюсь...
Если в России исчезнет волейбол, многие этого даже не заметят.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:42) #
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"Как сказал мне один журналист: "Катя, просто сейчас лето, писать не о чем!"

Лето и писать не о чем?. Эти журналюги , прости господи, в руках тяжелее карандаша не держали, булки на деревьях у них растут с детства.Лето,- огороды , рудники разные в Сибири - столько простора для творчества. Дебилы одним словом.
П.С. " Если в башне поепень , то хоть епень, хоть не епень " (с).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 13:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да Катя не надо от убогих отбиваться, пусть сходят с ума по своему, они ведь больные психически.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:18) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
нафига комментировать свое же высказывание?как оправдание выглядит.кто захотел,то понял смысл и посыл.кто нет-тот и не пытался.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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