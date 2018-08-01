Участникам Pussy Riot предъявили обвинение в проведении несогласованного массового мероприятия

Участникам группы Pussy Riot, которые провели акцию во время финала ЧМ-2018, были предъявлены новые обвинения.Активистам вменяется проведение массового мероприятия без согласования и неповиновение полиции.Ранее выбежавшим на поле "Лужников" участникам акции назначили по 15 суток административного ареста, а также штраф в 1 500 рублей за незаконное ношение полицейской формы.После выхода из спецприемника участников Pussy Riot снова арестовали. Новые административные материалы во вторник рассмотрел Хамовнический суд Москвы, но вернул их полиции.В результате активистов снова перевезли в отделение ОВД и оставят там на ночь, до суда, сообщил один из участников группы Петр Верзилов.Напомним, что 15 июля во время финального матча чемпионата мира между Францией и Хорватией (4:2) четверо участников Pussy Riot, одетые в полицейскую форму, выбежали на поле "Лужников".Они заявили, что акция "Милиционер вступает в игру" была направлена на привлечение внимания к необходимости освобождения политзаключенных и допущения политической конкуренции в России.