Гарет Саутгейт продолжит работу со сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии довольна выступлением сборной на ЧМ-2018 в России и намерена предложить главному тренеру Гарету Саутгейту новый контракт.По условиям нового соглашения у специалиста вырастет зарплата. Предполагаемый срок контракта - до 2022 года.Сообщается, что переговоры между сторонами начнутся на следующей неделе, когда Саутгейт вернется из отпуска.