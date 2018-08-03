Сергей Шнуров предложил снять порно о чемпионате мира в России

Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что по мотивам ЧМ-2018 следует снять порнофильм."Это должен быть порнофильм, не о любви, просто порно. Не длинное, минут на 20, с элементами футбола. Будет феноменальный успех. Если говорить об успехе как о монетизации, то ни в коем случае нельзя снимать ни любовную историю, ни роуд-муви, надо снять порно о чемпионате мира в России.Порно — очень эмоциональное явление, там как в футболе. Изречение нашего футболиста (Вадима Евсеева) подойдет. "Я люблю вас, парни" (слова Артема Дзюбы перед серией пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии) — тоже подойдет", — заявил музыкант в интервью ютуб-каналу Василия Уткина.