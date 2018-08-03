Фанаты "Ювентуса" освистали Бонуччи после возвращения

Фанаты "Ювентуса" освистали защитника Леонардо Бонуччи, вернувшегося в стан туринцев из "Милана".В четверг туринский клуб подписал с 31-летним итальянцем контракт на 5 лет. Игрок спустя год вернулся в команду.Напомним, Бонуччи уже выступал за "Ювентус" с 2010 по 2017 год. В составе туринского клуба он 6 раз становился чемпионом Италии.