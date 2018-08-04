Станислав Черчесов: тренерский штаб сборной России полностью сохранится

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что тренерский штаб национальной команды не претерпит изменений.В штаб Черчесова входят Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче, Паулино Гранеро и Владимир Паников."Сохранится ли работавший на чемпионате мира тренерский штаб? 100 процентов", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Матч Премьер".