Города ЧМ-2018 посетило рекордное количество иностранцев

По подсчетам Федерального агентства по туризму, общее количество посетителей ЧМ-2018 в России составило порядка 6,8 миллиона человек, из них 3,4 миллиона – иностранцы.Города, в которых прошли игры турнира, приняли более чем на 40% туристов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Въездной поток в период ЧМ-2018 вырос более чем на 50%.Самый большой приток зафиксирован в Москве – более 3 миллионов туристов, из них почти 2 миллиона – гости из-за рубежа.Первый в истории чемпионат мира в России прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. Чемпионом стала сборная Франции.