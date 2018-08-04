Черчесов: интерес президента к футболу стимулирует нас ещё больше

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что возросший интерес президента страны Владимира Путина к футболу является дополнительным стимулом."Возросший интерес президента к футболу стимулирует нас продолжать работать и выкладывать я. . Он был, между прочим, на первом матче Кубка конфедераций, мы выиграли 2:0. А первый матч на чемпионате мира при Путине - 5:0.Надо, чтобы это в традицию превратилось, чтобы президент ходил на все наши игры. И получал удовольствие", - сказал Черчесов.