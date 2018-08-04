Станислав Черчесов - про ЗМС: великие спортсмены имеют право высказываться на этот счет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему справедливости присуждения званий заслуженный мастеров спорта игрокам национальной команды."Не могу сказать, что я все читал, но, понятно, какая-то информация до меня доходит. Заслуженные люди. Абсолютно все. Могу с ними пообщаться, какие-то вещи осудить в личном общении. А так… Еще раз повторю, что все – великие игроки и спортсмены, которые чего-то добивались. Поэтому они имеют право свое мнение высказать. Поэтому в этом плане проблем нет", – отметил Черчесов в эфире телеканала "Матч Премьер".