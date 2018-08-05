ФСБ: наибольшее количество болельщиков прибыли на ЧМ в Россию из Китая, США и Мексики

Больше всего иностранных болельщиков на ЧМ-2018 в России приехали из Китая, США и Мексики."Наибольшее количество болельщиков прибыли в Российскую Федерацию из Китая (более 53 тысяч), США (более 46 тысяч), Мексики (более 41 тысячи), Аргентины (более 31 тысячи.), Бразилии (более 27 тысяч), Германии и Великобритании (более 25 тысяч), Колумбии (более 23 тысяч), Перу и Франции (около 20 тысяч), Хорватии (более 18 тысяч).В период проведения ЧМ в пунктах пропуска осуществлен организованный пропуск через государственную границу РФ более 633 тысяч иностранных граждан по персонифицированным картам зрителей", – сообщили в ЦОС ФСБ.