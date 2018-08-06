Блаттер заявил, что Катар мошенническим путем получил право проведения ЧМ-2022

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что члены исполнительного комитета при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022 проигнорировали рекомендации о том, что Катар не способен принять турнир.По словам 82-летнего швейцарца, победа заявки Катара стала результатом противозаконной негласной договоренности и политического давления, оказываемого Мишелем Платини – экс-членом исполнительного комитета.В своей новой книге Ma V?rit? (Моя Правда) Блаттер, отстраненный от футбольной деятельности в 2015 году по итогам расследования коррупционного скандала, утверждает, что никто из членов исполнительного комитета не читал детальные инспекционные отчеты о странах, претендовавших на проведение ЧМ, потому что к тому времени уже приняли решение."Если бы мы тщательно изучили те отчеты, то чемпионат мира в Катаре не проводился бы.Я не знаю и не хочу знать, если ли связь между ЧМ-2022 в Катаре и тем, что случилось дальше", – пишет Блаттер в своей книге, имея в виду то, что Катар после этого вложил миллиарды евро в авиационные контракты с Францией и парижский футбольный клуб "ПСЖ".