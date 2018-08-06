В правительстве утвердили концепцию наследия ЧМ-2018

Правительство России утвердило концепцию наследия чемпионата мира 2018 года.Как сообщила вице-премьер Ольга Голодец, основные пункты программы касаются использования построенной к ЧМ инфраструктуры."12 обновленных и построенных стадионов будут использоваться прежде всего по их прямому назначению", — сказала вице-премьер.По ее словам, 10 стадионов уже имеют свои команды, сочинский «Фишт» продолжает поиск клуба, а московские "Лужники" не будут базировать у себя ни одну команду, а будут использоваться лишь для крупных и знаковых матчей.Кроме того, Голодец напомнила, что 64 специальные площадки, построенные для подготовки к ЧМ будут переданы спортивным школам. Также, по словам вице-премьера, в России в рамках утвержденной концепции будет создано 30 футбольных базисных центров для детей."РФС» сейчас обсуждает, каким образом укрепить и распространить лучшие методики для занятий спортом, футболом с детьми, и каким образом найти механизм поддержания тренеров, которые будут заниматься с детьми", — заявила Голодец.