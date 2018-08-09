Артем Дзюба: Черчесов так и говорил нам: "Вы на передовой, как на войне"

Свернуть все/Развернуть все
Свернуть Лига Чемпионов Свернуть ФНЛСвернуть Товарищеские матчи
Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
|Подробнее
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:49
Евгений Кафельников: злой, но оптимизм есть (1)
Евгений Кафельников: злой, но оптимизм есть (1)
Вчера, 23:35
Напали на журналистов, а потом – на «Спартак». Ад в Греции (2)
Напали на журналистов, а потом – на «Спартак». Ад в Греции (2)
Вчера, 23:26
Квинси Промес: мы продолжаем бороться (2)
Квинси Промес: мы продолжаем бороться (2)
Вчера, 23:10
"Томь" впервые теряет очки. Обзор 5-го тура ФНЛ
"Томь" впервые теряет очки. Обзор 5-го тура ФНЛ
Вчера, 23:07
"Спартак" впервые за 10 лет начал евросезон с поражения (2)
"Спартак" впервые за 10 лет начал евросезон с поражения (2)
Вчера, 23:01
Алексей Маклаков: ПАОК мы пройдем! А вот что дальше? (3)
Алексей Маклаков: ПАОК мы пройдем! А вот что дальше? (3)
Вчера, 22:56
Фернандо - очень слабо; Максименко - одна ошибка, но какая; Адриано - хорош, кто бы что ни говорил. Оценки игрокам "Спартака" (9)
Фернандо - очень слабо; Максименко - одна ошибка, но какая; Адриано - хорош, кто бы что ни говорил. Оценки игрокам "Спартака" (9)
Вчера, 22:47
"Челси" объявил о переходе Куртуа в "Реал"
"Челси" объявил о переходе Куртуа в "Реал"
Вчера, 22:10
Хабиб Нурмагомедов поддержал "Анжи" (2)
Хабиб Нурмагомедов поддержал "Анжи" (2)
Вчера, 21:57
"Спартак" проиграл ПАОКу, ведя 2:0 по ходу встречи (105)
"Спартак" проиграл ПАОКу, ведя 2:0 по ходу встречи (105)
Вчера, 21:41
ПАОК обвинил российского журналиста в провокации (4)
ПАОК обвинил российского журналиста в провокации (4)
Вчера, 21:16
Александр Головин: у меня травма голеностопа (2)
Александр Головин: у меня травма голеностопа (2)
Вчера, 21:07
Мирча Луческу присутствует на матче ПАОК - "Спартак" (1)
Мирча Луческу присутствует на матче ПАОК - "Спартак" (1)
Вчера, 20:46
"Авангард" дома обыграл "Ротор"
"Авангард" дома обыграл "Ротор"
Вчера, 20:32
Миха Мевля: хотим победить в Лиге Европы (3)
Миха Мевля: хотим победить в Лиге Европы (3)
Вчера, 20:15
"Локомотив" намекнул на скорый трансфер Федора Смолова (12)
"Локомотив" намекнул на скорый трансфер Федора Смолова (12)
Вчера, 20:09
Фанаты ПАОКа напали на российских журналистов (3)
Фанаты ПАОКа напали на российских журналистов (3)
Вчера, 20:02
Парадес и Мак не приехали в Минск (4)
Парадес и Мак не приехали в Минск (4)
Вчера, 19:37
Маурисио сыграет против "Спартака" с первых минут (1)
Маурисио сыграет против "Спартака" с первых минут (1)
Вчера, 19:34
"Сочи" в Петербурге разгромил "Зенит-2"
"Сочи" в Петербурге разгромил "Зенит-2"
Вчера, 19:06
Софьян Ханни может продолжить карьеру в Англии (10)
Софьян Ханни может продолжить карьеру в Англии (10)
Вчера, 18:43
"Спартак-2" вырвал победу в матче с "Факелом" (4)
"Спартак-2" вырвал победу в матче с "Факелом" (4)
Вчера, 18:15
Юрий Васильков: у Головина есть все шансы восстановиться к сентябрьским матчам сборной России (1)
Юрий Васильков: у Головина есть все шансы восстановиться к сентябрьским матчам сборной России (1)
Вчера, 18:08
Андрей Ещенко поддержал "Анжи" (1)
Андрей Ещенко поддержал "Анжи" (1)
Вчера, 18:05
Сергей Семак: "Зенит" нуждается в усилении некоторых позиций (18)
Сергей Семак: "Зенит" нуждается в усилении некоторых позиций (18)
Вчера, 17:35
Сборная России пожелала Головину скорейшего выздоровления (1)
Сборная России пожелала Головину скорейшего выздоровления (1)
Вчера, 17:25
"Томь" и "Балтика" не выявили сильнейшего
"Томь" и "Балтика" не выявили сильнейшего
Вчера, 16:45
Азамат Засеев: приятно готовиться к матчам Лиги Европы, эмоции совершенно непередаваемые
Азамат Засеев: приятно готовиться к матчам Лиги Европы, эмоции совершенно непередаваемые
Вчера, 16:22
Рашид Рахимов: Еременко и "Спартак"? В сильных качествах этого игрока никто не сомневается
Рашид Рахимов: Еременко и "Спартак"? В сильных качествах этого игрока никто не сомневается
Вчера, 15:46
Президент "Урала": ведём переговоры с Погребняком (8)
Президент "Урала": ведём переговоры с Погребняком (8)
Вчера, 15:20
Самуэль Это'О: для дагестанцев нет ничего невозможного! "Анжи" будет двигаться только вперед! (8)
Самуэль Это'О: для дагестанцев нет ничего невозможного! "Анжи" будет двигаться только вперед! (8)
Артем Дзюба: Черчесов так и говорил нам: "Вы на передовой, как на войне"
Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, как настраивал команду на чемпионате мира главный тренер Станислав Черчесов.
"Впервые за мою карьеру все спортсмены настолько сплотились ради одной общей цели, стали дружным коллективом, буквально семьей. И после турнира мы намного теплее общаемся. Тренер Станислав Саламович Черчесов так и говорил нам: "Вы на передовой, как на войне. И мало кто в вас верит. Только вы на поле – и больше никого". И мы понимали: вернемся либо с почестями, либо с руганью. Просто классическое "со щитом или на щите". А нам хотелось, чтобы страна нами гордилась. И мы были безумно счастливы, что происходит такое: бабушки, дети, девушки – все смотрят футбол и испытывают суперэмоции. Нас стали узнавать везде, реально, как рок-звезд! Волшебный турнир, волшебные ощущения", - цитирует Дзюбу sobaka.ru.
"Впервые за мою карьеру все спортсмены настолько сплотились ради одной общей цели, стали дружным коллективом, буквально семьей. И после турнира мы намного теплее общаемся. Тренер Станислав Саламович Черчесов так и говорил нам: "Вы на передовой, как на войне. И мало кто в вас верит. Только вы на поле – и больше никого". И мы понимали: вернемся либо с почестями, либо с руганью. Просто классическое "со щитом или на щите". А нам хотелось, чтобы страна нами гордилась. И мы были безумно счастливы, что происходит такое: бабушки, дети, девушки – все смотрят футбол и испытывают суперэмоции. Нас стали узнавать везде, реально, как рок-звезд! Волшебный турнир, волшебные ощущения", - цитирует Дзюбу sobaka.ru.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.