Владимир Путин поручил вывести стадионы ЧМ-2018 на самоокупаемость к 2024 году

Президент России Владимир Путин поручил вывести стадионы чемпионата мира на самоокупаемость к 2024 году.Поручение, опубликованное на сайте Кремля, глава государства дал по итогам совместного заседания Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета Оргкомитета "Россия-2018", состоявшегося 20 июля 2018 года.Кабмину и регионам, в которых проходили матчи чемпионата, поручено обеспечить "проработку вопроса механизмов передачи профессиональным футбольным клубам и другим физкультурно-спортивным организациям стадионов с учетом обеспечения их перехода на самоокупаемость к 2024 году".Кроме того, Путин указал на необходимость "обеспечить разработку и утверждение комплекса мероприятий по развитию туризма в городах-организаторах ЧМ". Сроком исполнения этих поручений президент установил 30 мая 2019 года.Глава государства поручил до 1 октября 2018 года "проработать вопросы по продолжению деятельности центров управления пассажирскими перевозками, действовавших в период проведения чемпионата, для обеспечения дальнейшей координации городских и пригородных перевозок пассажиров, определив механизмы финансирования этих центров".