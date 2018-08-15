Василий Уткин заработал рекордный гонорар за свою работу на "Первом канале" на ЧМ-2018

Журналист и комментатор Василий Уткин рассказал о гонораре от "Первого канала" на ЧМ-2018.На турнире Уткин в отработал только один матч, Испания – Португалия (3:3), а затем "Первый канал" прекратил сотрудничество с комментатором."Ну что же, назвался груздем – полезай. Пришли деньги от Первого за чемпионат мира. Мне самому было интересно, сколько там будет. Не успел спросить; ну, мне предложили поработать на чемпионате мира в моей стране – что я, торговаться, что ли, стану.Как было сказано – все заработанные средства получит фонд "Выход".Поработал я меньше, чем думалось. Один матч. Уж сколько получилось. Это был мой чемпионат. Один матч. 783 000 рублей.Что ж, вот такой получился матч! Криштиану играл, я комментировал. Кирилл Дементьев – спасибо за компанию.Константин Львович [Эрнст], вы человек слова. За это не благодарят – это констатируют.Когда кому-то заплатят – по факту – за один репортаж больше, ха – скажите! Я преклоню колена, как Джон Сноу. И даже лучше. А пока у этой цифры есть один недостаток. Некрасивая.Ну, и я настраивался потрудиться попотнее. Да и еще я немножко заработал на ютьюбе на ЧМ... Так что округлим до миллиона.До конца недели (я в командировку еду, не успею с ранья) деньги будут отправлены. Квиток опубликую.А я закончил с комментариями. А) много дел; б) не хочется напрашиваться; в) хорошая точка. Зарекаться глупо, но сейчас мне совершенно не хочется возвращаться к этой неблагодарной работе. И не хочется мелочиться – во всех смыслах.Мне повезло поддержать доброе дело. Я очень счастлив. ******** был матч Испания – Португалия, я никогда не забуду этот вечер", – написал Уткин на фэйсбуке.