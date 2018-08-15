Вслед за Чорлукой и Манджукичем еще один игрок сборной Хорватии завершил карьеру в национальной команде

Голкипер "Монако" Даниэль Субашич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии, за которую он выступал с 2009 года (44 матча).В составе сборной Хорватии 33-летний Субашич дошел до финала ЧМ-2018, в котором его команда уступила Франции (2:4).Ранее из сборной Хорватии ушли защитник "Локомотива" Ведран Чорлука и нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич.