Быстров назвал Денисова лучшим игроком сборной на ЧМ-2018

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился впечатлениями от выступления команды на ЧМ-2018."Я получил незабываемые эмоции. Каждая победа доставляла огромное удовольствие.Смолов задумал правильно, хотел подсечь по центру, вратарь улетел, и мяч в сетке. Просто не смог исполнить технически, и мяч полетел левее, а не по центру.Лучшим игроком сборной на ЧМ считаю Денисова - его реально не хватало", - сказал Быстров.