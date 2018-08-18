Впервые за 100 лет в сборную Бразилии вызван футболист из другой страны

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил список футболистов, вызванных на сентябрьские товарищеские матчи.Среди них оказался полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра, который имеет также бельгийское гражданство.Таким образом, Перейра стал первым футболистом за 100 лет, которого вызвали из другой страны.