Самедов - Гамовой: В футболе путь к наградам длиннее, чем в волейболе

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Новости партнеров

Самедов - Гамовой: В футболе путь к наградам длиннее, чем в волейболе

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов ответил известным волейболистам, которые выражали свое недовольство по поводу присвоения футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта за выход в четвертьфинал ЧМ-2018.

Самедов - Гамовой: В футболе путь к наградам длиннее, чем в волейболе

– После того как сборную наградили званиями заслуженных мастеров спорта, волейболисты Мусэрский и Гамова возмутились. Как вы, как член сборной, относитесь к этой ситуации? И вообще, нужно ли лично вам это звание?

– Мне очень приятно. Получить звание ЗМС – большая честь. Достойны ли мы? Не могу сказать. Я очень уважаю людей, которые высказались на эту тему, и не хотел бы развивать дискуссию. Но в футбол на высоком уровне играют многие страны. В волейболе таких, наверное, поменьше. Сколько там топовых национальных команд?

– 4-5.

– Я насчитал 7-8 максимум. В футболе путь к наградам длиннее. Да, действительно, мы не стали чемпионами мира или олимпийскими чемпионами, как волейболисты, но ситуации в наших видах немного разные. Рассуждать, заслужили мы звание ЗМС или нет, не в моей компетенции.

– В "Спартаке" подшучиваете на тему ЗМС?

– Да. Ломовицкому сказал, чтобы обращался ко мне «Заслуженный мастер спорта».

– Где храните значок?

– Положил на видном месте дома, - передает слова игрока "Спорт-Экспресс"

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Спортсмены против вручения званий ЗМС футболистам
Теги: Самедов Гамова Спартак сборная России
Сегодня, 09:57
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(1)
№11 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 11:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
zen-it,
У него хотяб спросили..а ты б действительно ,мог и промолчать


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
№10 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 10:59) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Мля.... ну дучше промолчи, нет же!!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№9 Написал: casabl (Сегодня, 10:40) #
  • -1
  •  (1)

САМЕДОВ - ГАМОВОЙ: В ФУТБОЛЕ ПУТЬ К НАГРАДАМ ДЛИННЕЕ, ЧЕМ В ВОЛЕЙБОЛЕ

30 лет мало для того, чтобы минимум показаться в какой-то условной тройке, не говоря о завоевании титулов?
Сколь надо, 50, 80?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№8 Написал: Volodia379 (Сегодня, 10:26) #
  • +2
  •  (4)

Ни чего личного просто происходит обесценивание государственных наград! Мы какого то америкоса наградил а он нам палки в колеса сует!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:19) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ville
Самедов прав. Кому нах сдались эти волейболы и прочие санки?

Вот ты дебил. России медали приносят все, кроме футболистов. Особенно на ОИ.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: Ville СПб (Сегодня, 10:12) #
  • -6
  •  (14)
online

Самедов прав. Кому нах сдались эти волейболы и прочие санки?


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:03) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Grindor
tiki, прямым текстом - нет. но на ее мнение он ответил своим, так что ничего преступного в заголовке нет

так читаем более детально.он ответил не ей
волейболисты Мусэрский и Гамова

это раз
Я очень уважаю людей, которые высказались на эту тему

и вот два
потому не соглашусь


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: Realist2000 (Сегодня, 10:02) #
  • +1
  •  (5)

Никто слова бы не сказал,если бы вы регулярно играли на всех ЧМ и Е с той же самоотдачей,которую мы увидели в большинстве игр домашнего чемпионата. И начавшийся чемпионат России уже показывает кто и чего достоин и этот показатель не в пользу большинства новоявленных змс и ты один из тех,кто это звание не подтверждает.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: Grindor (Сегодня, 10:01) #
  • 0
  •  (4)
online

tiki, прямым текстом - нет. но на ее мнение он ответил своим, так что ничего преступного в заголовке нет
Регистрация: 17.02.2016 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:58) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
а заголовок то какой
он тут Гамовой и слова не говорит


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:58) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Особенно у Габулова путь длинный. Длиннее, чем скамейка запасных.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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