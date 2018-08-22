В сентябре выходит новая книга Рабинера "Сборная 2018"

Ну, вы поняли ? выходит уже в сентябре!!! pic.twitter.com/I7CmvEYAKd — Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) August 22, 2018

В сентябре выходит новая книга известного журналиста Игоря Рабинера "Сборная 2018". Это стало известно из социальной сети Твиттер.Игорь Рабинер автор таких книг, как "Леонид Слуцкий. Тренер из соседского двора", "Вадим Евсеев. Футбол без цензуры", "Скандальное эхо Марибора", "Как убивали "Спартак".