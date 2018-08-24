На матч Россия - Чехия в Ростове-на-Дону продано 40 тысяч билетов

На контрольный матч Россия - Чехия, который пройдет 10 сентября в Ростове-на-Дону, продано более 40 тысяч билетов???

Спасибо, что вы с нами, ждем каждого из вас на стадионе! pic.twitter.com/nSg1NvrMUL — Сборная России (@TeamRussia) August 24, 2018

На товарищеский матч между сборными России и Чехии продано 40 тысяч билетов.Встреча пройдет 10 сентября в Ростове-на-Дону. Этот матч станет первым для сборной России на своем поле после чемпионата мира-2018.