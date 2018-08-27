В продажу поступили билеты на матч Турция - Россия

Билеты на матч Лиги наций Турция - Россия поступили в продажу, сообщает официальный сайт "Трабзонспора". На стадионе этого клуба в Трабзоне и пройдет игра.Самый дорогой билет стоит 40 турецких лир (около 450 рублей), самый дешевый - 15 (около 169).Матч Турция - Россия состоится 7 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени.