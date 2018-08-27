Вячеслав Чанов: не думаю, что Акинфеев собирается завершать международную карьеру

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Вячеслав Чанов: не думаю, что Акинфеев собирается завершать международную карьеру

Вячеслав Чанов: не думаю, что Акинфеев собирается завершать международную карьеру

Бывший тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева Вячеслав Чанов прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать голкипера на матчи сборной России:

- Наверное, Черчесов решил дать Акинфееву отдохнуть, поскольку он уже на протяжении долгого времени играет без перерывов, - сказал Чанов.

- Может ли это быть знак, что Акинфеев в скором времени закончит выступать за сборную?

- Не думаю, что Игорь собирается завершать международную карьеру. На мой взгляд, Черчесов просто хочет проверить остальных кандидатов и дать Акинфееву время на передышку, - передает слова специалиста "Спорт-Экспресс"

На матчи сборной России против Турции и Чехии вызваны вратари Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит") и Антон Шунин ("Динамо")

Шунин, Рауш и Заболотный вызваны в сборную России. Акинфеев, Смолов и Миранчуки - нет
Теги: Чанов Акинфеев сборная России ЦСКА
Сегодня, 14:26
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(0)
№5 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 15:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: hel
Просто дал отдохнуть. Да и заменщиков нужно проверить, чего стоят в таких матчах.

flushed Так то оно так,но почему нет ЗМС Габулова?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: скальп (Сегодня, 15:16) #
  • +1
  •  (1)
online

Сам он не завершит,будет ждать пока не выпиздят
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№3 Написал: Егор Фиолетов (Сегодня, 15:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я напомню, что этого говнотренера со скамейки цска за длинный язык судья один выкидывал. А еще напомню, что этот тренер хвалил Березуцкого за умышленное нанесение травмы сопернику(Велитону). Короче говоря, что Чайников - говно, что Рукожоп - птица


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Из музыкальных инструментов - играю только на нервах
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: пончевед (Сегодня, 14:52) #
  • +1
  •  (1)

Черчесов по ходу иного мнения.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 14:40) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Просто дал отдохнуть. Да и заменщиков нужно проверить, чего стоят в таких матчах.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
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