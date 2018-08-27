Сослан Джанаев не попал в сборную из-за проблем с шеей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью РФС рассказал, почему в состав команды не включен вратарь "Рубина" Сослан Джанаев:- Буквально сегодня утром узнали у врача "Рубина", что на Сослана Джанаева можно не рассчитывать, у него проблемы с шеей. Есть вопросы еще по другим игрокам, которые играли на чемпионате мира, но в клубе на поле не выходят, например, Владимир Гранат. У нас есть еще один тур (чемпионата России), чтобы посмотреть на вызванных игроков. Главное, чтобы все были здоровы, - приводит слова специалиста официальный сайт РФС.