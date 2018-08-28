В сети появились фотографии официального мяча Лиги Наций

?Update: First-Ever Adidas UEFA Nations League Ball Leaked https://t.co/6rxpuDqHMx — Footy Headlines (@Footy_Headlines) August 28, 2018

Портал footyheadlines.com выложил в интернет изображение официального мяча для нового турнира сборных Лиги Наций.Сборная России в Лиге наций сыграет с Турцией (7 сентября на выезде; 14 октября дома) и Швецией (11 октября дома; 20 ноября в гостях).