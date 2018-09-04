Станислав Черчесов: хотите верьте, хотите нет, но на ЧМ-2018 мы играли за кубок

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что команда рассчитывала выиграть ЧМ-2018.– Конечно. Чудес не бывает, и тот результат, что мы показали, — естественный итог нашей двухлетней работы. Понятно, что были какие-то сопутствующие моменты, когда у соперника что-то не ладилось. Можно считать это удачей. Но удачным моментом надо еще суметь воспользоваться. А готовность воспользоваться оплошностью соперника вырабатывается только в результате долгой и упорной работы.— К этому привыкаешь. Когда играешь в больших клубах, от тебя постоянно ждут побед и при этом всегда кажется, что есть кто-то сильнее. Но давайте сначала выйдем на поле, а там и решим, кто лучше!Готовясь к чемпионату, мы понимали, что будут сильные соперники, что обыграть Бразилию, Испанию, Бельгию или Португалию не так-то просто. Мы понимали, что могут быть поражения, но каждая сборная воспринималась нами как серьезный и достойный соперник. Возможно, это и помогло нам победить Испанию.— Победы. И самое главное, конечный результат. Хотите верьте, хотите нет, но мы все равно играли за кубок. Но кубок не наш. Не добрались мы до заветного трофея.