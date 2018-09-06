Константин Рауш: Россия, действительно, могла выиграть Чемпионат мира

Защитник московского "Динамо" и сборной России Константин Рауш считает, что национальная команда могла выиграть домашний мундиаль."В конце матча с хорватами нам просто немного не повезло. Но я уверен, что мы, действительно, могли выиграть этот турнир.Очень-очень жалко, что не сумели пройти хорватов. Но к ребятам не может быть никаких претензий. Серия пенальти — это 50 на 50. С испанцами повезло нам, когда Игорь Акинфеев вытащил два удара в серии 11-метровых, а в четвертьфинале повезло Хорватии", — цитируют Рауша "Известия".