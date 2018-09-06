Сборная России проводит тренировку в турецком Трабзоне в полной составе

Все игроки сборной России перед матчем со соборной Турцией тренируются в общей группе без ограничений.Тренировочное занятие проходит в турецком городе Трабзон на стадионе имени Шенола Гюнеша.Матч сборных России и Турции пройдет 7 сентября, начало - 21.45 по московскому времени.