Станислав Черчесов: в сборной России наступает новая эпоха

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча в Лиге наций с командой Турции."Всегда с удовольствием приезжаем в Турцию и очень рады здесь находиться. Будет непростой матч. Все матчи Турции, которые мы просматривали, команда провела на серьёзном уровне. Нам важно соответствовать и одержать победу, выступать с полной самоотдачей.В чём отличия команды от той, что выступала на чемпионате мира? Много отличий. У нас много новых игроков, и подготовка — не три месяца. Мы верим в новых игроков и вступаем в новую эпоху для национальной команды. А так, всё как раньше — есть флаг, есть страна, и мы должны соответствовать той планке, которую подняли" — сказал Черчесов.