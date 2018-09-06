Депутат Госдумы Лебедев: УЕФА и ФИФА обязаны рассмотреть лозунг "Слава Украине" на футболках

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Депутат Госдумы Лебедев: УЕФА и ФИФА обязаны рассмотреть лозунг "Слава Украине" на футболках

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал новую форму сборной Украины.

"На футбольную форму игроков той или иной страны национальной команды запрещено наносить какие-то лозунги. Там есть вполне определённый набор вещей, которые могут быть нанесены. Это название страны, фамилия игрока, его номер и герб страны, но никаких лозунгов на футбольной форме не предусмотрено. Я считаю, что ФИФА или УЕФА, обязаны тщательно разобраться в этой ситуации.

Политика и спорт несовместимы, мы говорим об этом каждый день. Но тем не менее мы видим, что, к сожалению, всё равно политика вторгается во все сферы нашей жизни, в том числе и в спорт", — цитирует Лебедева "Говорит Москва".
Теги: Сборная Украины
Сегодня, 15:47
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(0)
№7 Написал: dvdw (Сегодня, 16:53) #
  • +1
  •  (1)
online

Пиzдобо....ство твоего папеньки давно должна была прокуратура рассмотреть по факту экстремизма,если бы не ксива депутата
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:52) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да, действительно. В нашей стране нет важнее проблемы, чем надписи на футболке сб. Украины. А то, что нищих в стране становится все больше - никому неинтересно.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:46) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Слова Лаврова.в ООН..Вам Душу Русскую понять, не суждено...ДЕБИЛЫ, Б...ДЬ...!... smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:25) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: dekkaktus
предлагаю на нашей форме написать "МЫ РУССКИЕ, С НАМИ БОГ" ну или "КРЫМ НАШ"

Уже написали в ответ. Жестко получилось. Смотри


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:15) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вам там заняться совсем нечем? Сходите дворы подметите или на стройке помогите...Вас, дебилов, так и будут троллить раз вы ведётесь. Пусть хоть залупу нарисуют - вам то какая разница
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 16:08) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Краснодар»
предлагаю на нашей форме написать "МЫ РУССКИЕ, С НАМИ БОГ" ну или "КРЫМ НАШ"
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 15:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Сказал политик)
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
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