Жизнь продолжается. Превью первого матча сборной России после ЧМ

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Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
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Ожидание похмелья
То, что мы с вами пережили этим летом, было круто. Это движение от угрюмой весны, когда сборная не могла навязать борьбу Австрии, невыразимо тоскливых предчувствий к робкой надежде, мелькнувшей в матче с саудовцами.
Ну а затем - гомон, счастье, радость. Дзюба, превратившийся из предателя в объект всенародного обожания, герой Акинфеев, который теперь не казался всем надменным и не позорил страну в еврокубках. Эмоциональный подъем и вторая - за последние десять лет - волна любви к футболу в стране.
Теперь нам, уже протрезвевшим, предстоит выяснить, что это было. Реально возросший уровень нашей сборной, сумевшей преодолеть свою закомплексованность, или же разовая акция, тот самый эмоциональный подъем, который испытывают все хозяева чемпионатов мира?
Наутро после хорошего праздника всегда хочется еще - именно после хорошего; после плохого хочется водички и лет пять не вставать, - так и теперь болельщики и даже более широко - футбольная общественность - ожидают от бригады Черчесова очень многого. Вполне может случиться великий облом, типа нашего не выхода на Чемпионат Мира в 2010 году.
Кого в составе явно не хватает
Конечно, Акинфеева. У Игоря плановый осмотр настрадавшегося колена, не вызван капитан ЦСКА не по игровым причинам, так что вряд ли нам придется скучать без основного голкипера долго. Есть подозрение, к следующему сбору он вернется в национальную команду. Слухи о завершении выступлений за сборную так и остались слухами.
Проблемы наблюдаются и в обороне. Вернулся Джикия, но исчез на долгое время Кутепов - ему на днях сделали операцию в Риме. Из-за этого в своих маневрах в центре обороны Черчесов ограничен. Кудряшов может сыграть на должном уровне центрального лишь при схеме с тремя защитниками. Сорокин еще слишком неопытен, чтобы сразу брать и бросать его в матч, в котором есть результативная ответственность (это не товарищеская игра). Так что мы, по сути, имеем варианты - либо четыре защитника, в центре Джикия и Нойштедтер, либо пять и в центре к тем же двоим присоединится Кудряшов. Впрочем, есть еще и Семенов.
Ну и Александр Головин, уехавший в Монако этим летом. У полузащитника травма, так что на сей раз придется обходиться без него.
Кто наш соперник
Со сборной Турции мы уже в этом году встречались. В начале лета, в рамках подготовки команды к Чемпионату мира. Тогда матч завершился ничьей, но оставил очень тяжелые впечатления. В первую очередь, из-за чудовищной ошибки Кутепова и все обороны в целом.
Турки уже давно абсолютно не топ. Они пропустили чемпионат мира, да и подбором футболистов, чтобы там блистать, прямо говоря, не обладают, так что вряд ли стоит бояться соперника. Против них можно с чистой совестью играть в четыре защитника и не считать это каким-то подвигом духа.
Исключениями в чужом составе являются разве что Дженгиз Ундер - лидер итальянской "Ромы" - и нападающий английского "Эвертона" Дженк Тосун.
Помимо прочего, турки провели это лето вообще без матчей. Их последняя игра - как раз против нашей сборной в июне. То есть представьте - пока наши футболисты набирались полезнейшего опыта, пока тренерский штаб набивал себе кучу шишек, пока мы становились в разы устойчивее, команды Турции не делала ничего. Это, конечно, наше потрясающее преимущество.
Кадровые интриги
Их, на самом деле, не так много. Впереди у нас товарищеский матч против Чехии, так что самые неочевидные варианты будут опробованы именно в нем. То есть вратарский вопрос в игре против Турции практически не стоит - с вероятностью в 99% место в раме займет Андрей Лунев.
Про оборону мы уже говорили. Сорокин вряд ли получит игровое время в матче против Турции. Скорее всего, выйдет он только в случае травмы одного из более опытных центральных защитников, чего бы, конечно, не хотелось. Предполагая, что Черчесов решится на 4 защитника: Фернандес должен играть справа, а вот слева вероятнее всего расположится Кудряшов. Если бы в любом другом матче мы бы еще задумались на тему, выйдет ли Нойшедтер, то теперь не станем, поскольку Роман играет в чемпионате Турции, а сам Черчесов в общении с прессой сказал, что тот, вероятнее всего, появится на поле.
В полузащите предполагать тяжелее. Железными кадрами выглядят только Зобнин и Ерохин, которого Черчесов безмерно уважает и ставит даже после локальных неудач. Место заслужил Далер Кузяев, который вполне может сыграть справа, а вот слева можно надеяться на Черышева, не так давно забившего гол в чемпионате Испании. Все-таки за то, что он творил на ЧМ, ему определенно стоит дать еще одну возможность. Надо не забыть и о Газинском, который так здорово начал чемпионат мира для нашей сборной.
Стоцкий фигура любопытная, но не более. Не надо думать, что это полноценное открытие. Ему уже много лет, да и серьезного качества он добавить не сможет, так что ждем, учитывая отсутствие международного опыта, в игре против чехов.
Впереди - самое интересное. Только одна фигура здесь выглядит незыблема - Артем Дзюба. А вот в поддержку ему, если Черчесов решит играть не в одного форварда, главный тренер может отрядить либо Ионова, который сейчас играет в клубе второго нападающего, либо Полоза. И тот, и другой способны подбирать скидки от Артема и могут дать необходимой скорости впереди.
Итак, предполагаемый состав в случае с четверкой защитников.
И с тремя центральными.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: "Комсомольская правда"
"Московский комсомолец"
Ожидание похмелья
То, что мы с вами пережили этим летом, было круто. Это движение от угрюмой весны, когда сборная не могла навязать борьбу Австрии, невыразимо тоскливых предчувствий к робкой надежде, мелькнувшей в матче с саудовцами.
Ну а затем - гомон, счастье, радость. Дзюба, превратившийся из предателя в объект всенародного обожания, герой Акинфеев, который теперь не казался всем надменным и не позорил страну в еврокубках. Эмоциональный подъем и вторая - за последние десять лет - волна любви к футболу в стране.
Теперь нам, уже протрезвевшим, предстоит выяснить, что это было. Реально возросший уровень нашей сборной, сумевшей преодолеть свою закомплексованность, или же разовая акция, тот самый эмоциональный подъем, который испытывают все хозяева чемпионатов мира?
Наутро после хорошего праздника всегда хочется еще - именно после хорошего; после плохого хочется водички и лет пять не вставать, - так и теперь болельщики и даже более широко - футбольная общественность - ожидают от бригады Черчесова очень многого. Вполне может случиться великий облом, типа нашего не выхода на Чемпионат Мира в 2010 году.
Кого в составе явно не хватает
Конечно, Акинфеева. У Игоря плановый осмотр настрадавшегося колена, не вызван капитан ЦСКА не по игровым причинам, так что вряд ли нам придется скучать без основного голкипера долго. Есть подозрение, к следующему сбору он вернется в национальную команду. Слухи о завершении выступлений за сборную так и остались слухами.
Сергей Игнашевич сборную не покинул, но теперь присутствует в ней в качестве помощника тренерского штаба
Проблемы наблюдаются и в обороне. Вернулся Джикия, но исчез на долгое время Кутепов - ему на днях сделали операцию в Риме. Из-за этого в своих маневрах в центре обороны Черчесов ограничен. Кудряшов может сыграть на должном уровне центрального лишь при схеме с тремя защитниками. Сорокин еще слишком неопытен, чтобы сразу брать и бросать его в матч, в котором есть результативная ответственность (это не товарищеская игра). Так что мы, по сути, имеем варианты - либо четыре защитника, в центре Джикия и Нойштедтер, либо пять и в центре к тем же двоим присоединится Кудряшов. Впрочем, есть еще и Семенов.
Ну и Александр Головин, уехавший в Монако этим летом. У полузащитника травма, так что на сей раз придется обходиться без него.
Кто наш соперник
Со сборной Турции мы уже в этом году встречались. В начале лета, в рамках подготовки команды к Чемпионату мира. Тогда матч завершился ничьей, но оставил очень тяжелые впечатления. В первую очередь, из-за чудовищной ошибки Кутепова и все обороны в целом.
Вообще тут всё расположение нашей команды очень интересное. Смольников против двоих, Самедов высоко. Пробуем делать офсайд.— Mike Goncharov (@gribo4ki) June 5, 2018
Детский сад какой-то. Стыдно так пропускать. pic.twitter.com/J1xn4Yq1Nf
Турки уже давно абсолютно не топ. Они пропустили чемпионат мира, да и подбором футболистов, чтобы там блистать, прямо говоря, не обладают, так что вряд ли стоит бояться соперника. Против них можно с чистой совестью играть в четыре защитника и не считать это каким-то подвигом духа.
Исключениями в чужом составе являются разве что Дженгиз Ундер - лидер итальянской "Ромы" - и нападающий английского "Эвертона" Дженк Тосун.
Помимо прочего, турки провели это лето вообще без матчей. Их последняя игра - как раз против нашей сборной в июне. То есть представьте - пока наши футболисты набирались полезнейшего опыта, пока тренерский штаб набивал себе кучу шишек, пока мы становились в разы устойчивее, команды Турции не делала ничего. Это, конечно, наше потрясающее преимущество.
Кадровые интриги
Их, на самом деле, не так много. Впереди у нас товарищеский матч против Чехии, так что самые неочевидные варианты будут опробованы именно в нем. То есть вратарский вопрос в игре против Турции практически не стоит - с вероятностью в 99% место в раме займет Андрей Лунев.
Про оборону мы уже говорили. Сорокин вряд ли получит игровое время в матче против Турции. Скорее всего, выйдет он только в случае травмы одного из более опытных центральных защитников, чего бы, конечно, не хотелось. Предполагая, что Черчесов решится на 4 защитника: Фернандес должен играть справа, а вот слева вероятнее всего расположится Кудряшов. Если бы в любом другом матче мы бы еще задумались на тему, выйдет ли Нойшедтер, то теперь не станем, поскольку Роман играет в чемпионате Турции, а сам Черчесов в общении с прессой сказал, что тот, вероятнее всего, появится на поле.
В полузащите предполагать тяжелее. Железными кадрами выглядят только Зобнин и Ерохин, которого Черчесов безмерно уважает и ставит даже после локальных неудач. Место заслужил Далер Кузяев, который вполне может сыграть справа, а вот слева можно надеяться на Черышева, не так давно забившего гол в чемпионате Испании. Все-таки за то, что он творил на ЧМ, ему определенно стоит дать еще одну возможность. Надо не забыть и о Газинском, который так здорово начал чемпионат мира для нашей сборной.
Стоцкий фигура любопытная, но не более. Не надо думать, что это полноценное открытие. Ему уже много лет, да и серьезного качества он добавить не сможет, так что ждем, учитывая отсутствие международного опыта, в игре против чехов.
Впереди - самое интересное. Только одна фигура здесь выглядит незыблема - Артем Дзюба. А вот в поддержку ему, если Черчесов решит играть не в одного форварда, главный тренер может отрядить либо Ионова, который сейчас играет в клубе второго нападающего, либо Полоза. И тот, и другой способны подбирать скидки от Артема и могут дать необходимой скорости впереди.
Итак, предполагаемый состав в случае с четверкой защитников.
И с тремя центральными.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: "Комсомольская правда"
"Московский комсомолец"
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