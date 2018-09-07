Жизнь продолжается. Превью первого матча сборной России после ЧМ

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Жизнь продолжается. Превью первого матча сборной России после ЧМ

Жизнь продолжается, но продолжается ли торжество нашего футбола? Вместе с осенью начинается и новый турнир сборных команд Европы - Лига Наций. О том, чего ждать на старте новых соревнований от России.

Жизнь продолжается. Превью первого матча сборной России после ЧМ

Ожидание похмелья

То, что мы с вами пережили этим летом, было круто. Это движение от угрюмой весны, когда сборная не могла навязать борьбу Австрии, невыразимо тоскливых предчувствий к робкой надежде, мелькнувшей в матче с саудовцами.

Ну а затем - гомон, счастье, радость. Дзюба, превратившийся из предателя в объект всенародного обожания, герой Акинфеев, который теперь не казался всем надменным и не позорил страну в еврокубках. Эмоциональный подъем и вторая - за последние десять лет - волна любви к футболу в стране.

Теперь нам, уже протрезвевшим, предстоит выяснить, что это было. Реально возросший уровень нашей сборной, сумевшей преодолеть свою закомплексованность, или же разовая акция, тот самый эмоциональный подъем, который испытывают все хозяева чемпионатов мира?

Наутро после хорошего праздника всегда хочется еще - именно после хорошего; после плохого хочется водички и лет пять не вставать, - так и теперь болельщики и даже более широко - футбольная общественность - ожидают от бригады Черчесова очень многого. Вполне может случиться великий облом, типа нашего не выхода на Чемпионат Мира в 2010 году.

Кого в составе явно не хватает

Конечно, Акинфеева. У Игоря плановый осмотр настрадавшегося колена, не вызван капитан ЦСКА не по игровым причинам, так что вряд ли нам придется скучать без основного голкипера долго. Есть подозрение, к следующему сбору он вернется в национальную команду. Слухи о завершении выступлений за сборную так и остались слухами.


Сергей Игнашевич сборную не покинул, но теперь присутствует в ней в качестве помощника тренерского штаба


Проблемы наблюдаются и в обороне. Вернулся Джикия, но исчез на долгое время Кутепов - ему на днях сделали операцию в Риме. Из-за этого в своих маневрах в центре обороны Черчесов ограничен. Кудряшов может сыграть на должном уровне центрального лишь при схеме с тремя защитниками. Сорокин еще слишком неопытен, чтобы сразу брать и бросать его в матч, в котором есть результативная ответственность (это не товарищеская игра). Так что мы, по сути, имеем варианты - либо четыре защитника, в центре Джикия и Нойштедтер, либо пять и в центре к тем же двоим присоединится Кудряшов. Впрочем, есть еще и Семенов.

Ну и Александр Головин, уехавший в Монако этим летом. У полузащитника травма, так что на сей раз придется обходиться без него.

Кто наш соперник

Со сборной Турции мы уже в этом году встречались. В начале лета, в рамках подготовки команды к Чемпионату мира. Тогда матч завершился ничьей, но оставил очень тяжелые впечатления. В первую очередь, из-за чудовищной ошибки Кутепова и все обороны в целом.


Турки уже давно абсолютно не топ. Они пропустили чемпионат мира, да и подбором футболистов, чтобы там блистать, прямо говоря, не обладают, так что вряд ли стоит бояться соперника. Против них можно с чистой совестью играть в четыре защитника и не считать это каким-то подвигом духа.

Исключениями в чужом составе являются разве что Дженгиз Ундер - лидер итальянской "Ромы" - и нападающий английского "Эвертона" Дженк Тосун.

Помимо прочего, турки провели это лето вообще без матчей. Их последняя игра - как раз против нашей сборной в июне. То есть представьте - пока наши футболисты набирались полезнейшего опыта, пока тренерский штаб набивал себе кучу шишек, пока мы становились в разы устойчивее, команды Турции не делала ничего. Это, конечно, наше потрясающее преимущество.

Кадровые интриги

Их, на самом деле, не так много. Впереди у нас товарищеский матч против Чехии, так что самые неочевидные варианты будут опробованы именно в нем. То есть вратарский вопрос в игре против Турции практически не стоит - с вероятностью в 99% место в раме займет Андрей Лунев.

Про оборону мы уже говорили. Сорокин вряд ли получит игровое время в матче против Турции. Скорее всего, выйдет он только в случае травмы одного из более опытных центральных защитников, чего бы, конечно, не хотелось. Предполагая, что Черчесов решится на 4 защитника: Фернандес должен играть справа, а вот слева вероятнее всего расположится Кудряшов. Если бы в любом другом матче мы бы еще задумались на тему, выйдет ли Нойшедтер, то теперь не станем, поскольку Роман играет в чемпионате Турции, а сам Черчесов в общении с прессой сказал, что тот, вероятнее всего, появится на поле.

В полузащите предполагать тяжелее. Железными кадрами выглядят только Зобнин и Ерохин, которого Черчесов безмерно уважает и ставит даже после локальных неудач. Место заслужил Далер Кузяев, который вполне может сыграть справа, а вот слева можно надеяться на Черышева, не так давно забившего гол в чемпионате Испании. Все-таки за то, что он творил на ЧМ, ему определенно стоит дать еще одну возможность. Надо не забыть и о Газинском, который так здорово начал чемпионат мира для нашей сборной.

Стоцкий фигура любопытная, но не более. Не надо думать, что это полноценное открытие. Ему уже много лет, да и серьезного качества он добавить не сможет, так что ждем, учитывая отсутствие международного опыта, в игре против чехов.

Впереди - самое интересное. Только одна фигура здесь выглядит незыблема - Артем Дзюба. А вот в поддержку ему, если Черчесов решит играть не в одного форварда, главный тренер может отрядить либо Ионова, который сейчас играет в клубе второго нападающего, либо Полоза. И тот, и другой способны подбирать скидки от Артема и могут дать необходимой скорости впереди.

Итак, предполагаемый состав в случае с четверкой защитников.


И с тремя центральными.



Григорий Каленов, Rusfootball.info

фото: "Комсомольская правда"
"Московский комсомолец"
Теги: сборная России сборная Турции
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