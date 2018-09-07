Жизнь продолжается. Превью первого матча сборной России после ЧМ

Сергей Игнашевич сборную не покинул, но теперь присутствует в ней в качестве помощника тренерского штаба

Вообще тут всё расположение нашей команды очень интересное. Смольников против двоих, Самедов высоко. Пробуем делать офсайд.



Детский сад какой-то. Стыдно так пропускать. pic.twitter.com/J1xn4Yq1Nf — Mike Goncharov (@gribo4ki) June 5, 2018