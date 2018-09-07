Канчельскис: главное, чтобы у Дзюбы ноги не задрожали от капитанской повязки

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о назначении капитаном сборной России Артема Дзюбы."Назначение Дзюбы - это решение коллектива. Думаю, команда сама выбрала себе капитана, хотя, возможно, это сделал сам Черчесов.Как говорится, процесс пошел. Дальше будет видно, какой из Артема получится капитан. Где-то он может и перенервничать. Главное, чтобы у него ножки не задрожали. Это, разумеется, шутка", — сказал Канчельскис.