Канчельскис: давайте отойдем уже от похмелья и будем трезво оценивать результаты и игру сборной

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал, чего ждет от национальной команды после успешного выступления на чемпионате мира."Я бы предложил всем болельщикам и экспертам отойти уже от летнего похмелья и начать трезво оценивать игру и результаты сборной.Разумеется, нужно ждать успехов, но на вещи следует смотреть реально. А то получается, у нас футболисты получили звания заслуженных мастеров спорта за восьмое место и теперь их носят на руках", - сказал Канчельскис.