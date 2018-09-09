Нойштедтер: принял решение Черчесова и болел за сборную России на ЧМ

Защитник сборной России Роман Нойштедтер рассказал о том, как он отнесся к решению главного тренера не вызывать его на чемпионат мира 2018:- Мой невызов в сборную России на чемпионат мира? Таково было решение. Я принял его и болел за команду и страну. Рад, что ребята выступили успешно. В этом сезоне начал тренироваться и играть в клубе, чтобы показывать себя в том числе в сборной. Всегда приезжаю с радостью, чтобы выступать за Россию, - приводит слова игрока "Чемпионат".