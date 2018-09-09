Нигматуллин: Лунев готов составить конкуренцию Акинфееву

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение, что вратарь Андрей Лунев способен навязать конкуренцию Игорю Акинфееву в национальной команде:- Не хочется забегать вперёд и разжигать ненужные страсти, но Лунёв способен претендовать на то, чтобы стать "номером один" в сборной. Черчесов наигрывал Андрея и до чемпионата мира. Думаю, пока обсуждать данную тему не имеет смысла.Сегодня "номер один" — Акинфеев, но до первенства Европы времени ещё достаточно, и всё может поменяться. Главное, Лунёв однозначно готов составить конкуренцию Игорю, - приводит слова бывшего футболиста "RT"