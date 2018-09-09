Черчесов - журналистам: перелеты? За нас не переживайте

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пояснил, почему в конце октября сборная играет именно в Сочи:- Вы за нас беспокоитесь? За нас не переживайте. Мы сыграем в Сочи, потому что будет октябрь. Кстати, мне как раз на днях прислали снимки поля - его уже приготовили, привели в норму. Там нас ждет хороший стадион, хороший болельщик. Выйдет ли сильнейший состав завтра? Двух футболистов в составе нет, значит два других выйдут на поле,- приводит слова тренера "Спорт-Экспресс".