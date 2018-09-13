Российские школьники приняли участие в уроке "Профессия - чемпион", посвященном ЧМ-2018

Эксперты и предприниматели на Всероссийском открытом уроке Министерства образования и науки РФ и портала "Проектория" рассказали школьникам о том, как на российской спортивной индустрии отразилось проведение в стране чемпионата мира, сколько специалистов нужно для работы в сфере спорта и какими компетенциями они должны обладать.Всероссийский урок стартовал в 13:00 мск в Центре прототипирования "Кинетика" на базе Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и транслировался в социальных сетях. Модератором урока стал бывший футболист и телеведущий Евгений Савин.В режиме телемоста к прямой трансляции подключались школьники из городов, которые принимали чемпионат мира. В их числе были Самара, Казань, Калининград и Санкт-Петербург. Учащиеся задавали экспертам и спикерам свои вопросы, а также приняли участие в конкурсе кричалок в поддержку сборной России.В начале урока генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал школьникам, что успешное проведение чемпионата мира стало результатом работы десятков тысяч человек. "Чемпионат мира - это действительно грандиозный праздник, делал его не только оргкомитет, он создавался усилиями без преувеличения десятков тысяч людей. В этом заслуга каждого специалиста и каждого гражданина, которые радушно встретили гостей и подарили свой позитив", - сказал Сорокин."Было волнение, конечно, как это обычно и бывает перед крупным событием, но оно прошло с первым свистком, все пошло так, как и должно быть. Оргкомитет был на заднем плане, мы организовывали все спокойно, даже незаметно для наших гостей, но слаженно и скоординированно", - добавил он.