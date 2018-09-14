Участник Pussy Riot, выбежавший на поле в финале ЧМ-2018, находится в реанимации

Участник Pussy Riot Петр Верзилов попал в больницу в тяжелом состоянии. Верзилов оказался в реанимации 11 сентября. Врачи пока не могут установить причину его недуга, однако родственники уверены, что Верзилова отравили."Это точно отравление, отравление холинолитиками. Это что-то типа атропина, "Цикломеда" — то, что содержится в лекарственных препаратах. Но здесь вопрос большой дозировки", — сказала подруга Верзилова.