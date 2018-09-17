Аргентинцев, издевавшихся на ЧМ-2018 над россиянками, наказали

Министерство безопасности Аргентины вынесло наказание четырем фанатам за непристойное поведение во время ЧМ-2018 в России.Им запрещено посещать футбольные матчи в Аргентине два года.Напомним, трое из них снимали видео, где попросили не говорящую на испанском языке девушку повторить фразы непристойного и оскорбительного содержания.