Макгрегор спросил у Хабиба, почему он не сфотографировался с Путиным на финале ЧМ-2018 (видео)

Conor McGregor wonders why Khabib didn't take a picture with Putin and the two discuss some history....



Then Darren Rovell asks if proper 12 is a sponsor for #UFC229 pic.twitter.com/WfLpyGxHqk — Rob Lopez (@r0bato) September 20, 2018

Ирландец Конор Макгрегор на пресс-конференции перед боем против россиянина Хабиба Нурмагомедова спросил у оппонента, почему он не сфотографировался с Президентом России Владимиром Путиным на финале ЧМ-2018.Напомним, Путин пригласил Макгрегора в Vip-ложу на финальный матч турнира. Нурмагомедов смотрел игру с трибуны."Ты что, не уважаешь Путина? Не уважаешь своего президента? Не хочешь с ним фотографироваться? Ты просто лживая крыса", - заявил Макгрегор.