ФИФА откроет доступ к полной статистической информации матчей ЧМ-2018 в России

Международная федерация футбола (ФИФА) предоставит открытый доступ для всех желающих к подробной статистической информации по матчам чемпионата мира 2018 года в России. Об этом было объявлено на конференции ФИФА в Лондоне, посвященной итогам турнира.На такой шаг ФИФА идет впервые. Статистические отчеты раньше были доступны только национальным федерациям, теперь с ними смогут ознакомиться любители игры по всему миру. Он будет опубликован на сайте организации.В нем будет содержаться информация по каждой команде, по каждому матчу турнира. Можно будет узнать полную статистику футболистов, ознакомиться с тактическим анализом игр, сравнить показатели как участников финальной стадии чемпионата мира, так и тех, кто не сумел выступить в России.Программа также будет содержать ссылки на видеоотчеты матчей.Технический отчет, который подготовил специальный комитет ФИФА, будет опубликован 16 октября.