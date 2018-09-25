Журналист из Камеруна: c Черчесовым Россия могла даже выиграть чемпионат мира

Журналист из Камеруна Эммануэль Густаве Самник объяснил, почему проголосовал за Станислава Черчесова при выборе лучшего тренера мира по версии ФИФА, отдав ему третье место."Я проголосовал за Черчесова, потому что его команда стала для меня большим сюрпризом во время чемпионата мира.На мой взгляд, у нее были все шансы даже выиграть турнир, и я уверен, что все это стало возможным именно благодаря работе главного тренера, - сказал Самник.Напомним, накануне были подведены итоги голосования, в котором принимали участие капитаны и тренеры сборных, а также журналисты. Главный тренер сборной России занял девятое место. Лучшим тренером мира по версии ФИФА стал француз Дидье Дешам.