За время ЧМ-2018 полиция предотвратила 170 попыток прорыва болельщиков на поле

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин высоко оценил работу полиции и стюардов во время чемпионата мира 2018 года в России, отметив, что за время турнира службы правопорядка предотвратили 170 попыток прорыва болельщиков на поле во время матча."Конечно, вы можете возразить мне, вспомнив, что во время финального матча ЧМ-2018 на поле выбежало несколько людей, но могу вам сказать, что в целом до этого было предотвращено 170 подобных попыток, поэтому это очень хорошие показатели слаженности работы полиции, обеспечивавшей безопасность на стадионах. Никаких жалоб по этому поводу в любом случае не было.Люди чувствовали себя в безопасности. Был найден правильный баланс. Было и безопасно, и комфортно", — заявил Сорокин в интервью Associated Press.Кроме того, функционер отметил, что Fan ID стал отличным решением организаторов турнира."Fan ID — пожалуй, стал венцом наших усилий. Он оказался прекрасным сочетанием инструмента безопасности и привилегии для болельщиков, интересным стимулом.С Fan ID можно было въехать в страну без визы, и в некоторых странах это стало для нас настоящим спасением, потому что мы просто не успели бы выдать такое количество виз. Был очень большой наплыв фанатов за короткий период времени", — сказал Сорокин.