Чемпион мира по биатлону: хочу получить ЗМС за существенную победу, а не за восьмое место

Пятикратный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский рассказал как хочет заработать звание заслуженного мастера спорта."Конечно, я хочу стать заслуженным мастером спорта, но не как футболисты. Нужно заслужить это высокое звание, как положено в биатлоне - выиграть что-то действительно существенное. А получать звание за "почетное восьмое место" я не хочу", – сказал Малиновский.