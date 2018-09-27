Андрей Лексаков: на конференции ФИФА в Лондоне все говорили, что полюбили Россию

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Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
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Андрей Лексаков: на конференции ФИФА в Лондоне все говорили, что полюбили Россию
Технический директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков рассказал, что на конференции ФИФА в Лондоне с участием главных тренеров и технических директоров сборных положительно отзывались о России. В рамках мероприятия специалисты анализировали прошедший в России чемпионат мира с тактической и технической точек зрения.
"Отношение к стране меняется. Все выступающие отметили, что это был лучший чемпионат мира и по игре, и по организации. Все подчеркивали открытость нашей страны, все говорили, что полюбили Россию, что для них открылась дверь в другой мир, что россияне их поразили и воодушевили.
Меняется ли отношение к российским тренерам и будут ли они уезжать в Европу? Работа наших тренеров за рубежом зависит от других факторов. Да, мы открыты, нас признали, признали, что у нас есть футбол. Но надо знать ментальность тех стран, где бы наши тренеры работали, надо достигать успеха на международной арене. Приглашают иностранных тренеров тогда, когда есть успех. Но к нам успех, возможно, придет нескоро. Будем желать, чтобы этот момент наступал, чтобы мы достигали стабильных успехов на международной арене как сборных, так и клубных команд. От этого зависит успех наших тренеров.
Я всегда говорю, что наши тренеры, в массе своей, хорошо подготовлены. Надо им давать работать. Они много знают, многое умеют, надо их оградить от факторов, которые присутствуют в футболе. О каких факторах я говорю? Ну мы же знаем, это агентская, букмекерская среда. Руководители зачастую не хотят терпеть и думают, что разбираются в футболе лучше всех тренеров вместе взятых. Много факторов есть. У нас есть тренеры, которые способны работать на высоком уровне. Несомненно, они есть!", - цитирует Лексакова Sport24.
"Отношение к стране меняется. Все выступающие отметили, что это был лучший чемпионат мира и по игре, и по организации. Все подчеркивали открытость нашей страны, все говорили, что полюбили Россию, что для них открылась дверь в другой мир, что россияне их поразили и воодушевили.
Меняется ли отношение к российским тренерам и будут ли они уезжать в Европу? Работа наших тренеров за рубежом зависит от других факторов. Да, мы открыты, нас признали, признали, что у нас есть футбол. Но надо знать ментальность тех стран, где бы наши тренеры работали, надо достигать успеха на международной арене. Приглашают иностранных тренеров тогда, когда есть успех. Но к нам успех, возможно, придет нескоро. Будем желать, чтобы этот момент наступал, чтобы мы достигали стабильных успехов на международной арене как сборных, так и клубных команд. От этого зависит успех наших тренеров.
Я всегда говорю, что наши тренеры, в массе своей, хорошо подготовлены. Надо им давать работать. Они много знают, многое умеют, надо их оградить от факторов, которые присутствуют в футболе. О каких факторах я говорю? Ну мы же знаем, это агентская, букмекерская среда. Руководители зачастую не хотят терпеть и думают, что разбираются в футболе лучше всех тренеров вместе взятых. Много факторов есть. У нас есть тренеры, которые способны работать на высоком уровне. Несомненно, они есть!", - цитирует Лексакова Sport24.
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