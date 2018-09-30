Георгий Джикия: удивлен тем, что сделал Дзюба на ЧМ-2018

Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что не ожидал от нападающего Артема Дзюбы такой хорошей игры во время чемпионата мира-2018.– Только открытие, потом поехал на сборы. Это просто несравнимо ни с нашим чемпионатом, ни с Лигой чемпионов. Просто супер. То, как люди поддерживали, помогло ребятам, и они отблагодарили. Мне было очень приятно находиться на стадионе. Все на высшем уровне.– Удивлен – не то слово. Он сделал все хорошо, выжал из себя все. Сделал все, что мог.