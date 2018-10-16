Суммарный положительный эффект ЧМ на ВВП России составил 952 миллиарда рублей

Суммарный положительный эффект чемпионата мира по футболу на ВВП России за 2013–2018 годы составил 952 миллиарда рублей или около 1 процента годового ВВП страны.По данным отчета Оргкомитета ЧМ-2018, на подготовку и проведение турнира Россия потратила 688 миллиардов рублей, а "79 процентов общего эффекта было обусловлено влиянием инвестиций и операционных расходов, что составляет 751 миллиард рублей, а основная доля эффекта от инвестиций и расходов пришлась на период с 2016 по 2017 год".Чемпионат мира прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.