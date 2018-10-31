Джанни Инфантино: возможно увеличим ЧМ до 48 команд уже в 2022 году

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о возможном увеличении количества команд-участниц чемпионата мира 2022 года в Катаре до 48."Увеличение количества команд в финальных турнирах чемпионата мира с 32 до 48 произойдет в 2026 году.Однако мы рассматриваем такую возможность сделать это еще раньше. В 2022 году в Катаре. Если это возможно, почему бы и нет? Мы обсуждаем это с нашими друзьями из Катара и другими людьми из региона", - заявил чиновник.