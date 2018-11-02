Болгария, Румыния, Сербия и Греция хотят принять ЧМ-2030

Четыре балканские страны планируют подать коллективную заявку на право проведения чемпионата мира по футболу 2030 года.По информации издания AP, совместную заявку хотят подать Болгария, Румыния, Сербия и Греция. Вопрос организации турнира уже обсуждался между премьер-министрами стран. Желание подать совместную заявку подтвердил премьер-министр Болгарии и президент Сербии.Стоит отметить, что ЧМ-2030 пройдет ровно через сто лет после первого в истории мирового первенства. Ранее стало известно, что совместную заявку на ЧМ-2030 планируют подать Аргентина, Парагвай и Уругвай, а также Испания, Португалия и Марокко. Рассматривают также вариант, при котором заявку подаст Англия (либо в одиночку, либо совместно с другими странами Соединенного Королевства).Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре, а ЧМ-2026 — в Канаде, Мексике и США. В 2026 году на турнире впервые сыграют 48 команд.