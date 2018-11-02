Саркози вступил в сговор с эмиром Катара по сделке с ЧМ-2022 и "ПСЖ"

Получение Катаром права на проведение чемпионата мира 2022 года было спланированной акцией.По информации Football Leaks, бывший президент Франции Николя Саркози в 2010 году на встрече с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани предложил тому купить парижский клуб и запустить во Франции спортивный канал (BeIN Sports), а в ответ пообещал содействие в получении Катаром права на проведение мундиаля. Саркози якобы пообещал, что даст необходимые инструкции Мишелю Платини, французу, на тот момент президенту Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).Организатор чемпионата мира 2022 года был назван второго декабря 2010 года в Цюрихе — им стал Катар, а "ПСЖ" в итоге перешел в собственность фонда Qatar Sports Investments.